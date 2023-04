Vicovaro, ai domiciliari con 700 grammi di hashish: arrestato 22enne

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che in data 13.04.2023, i Carabinieri della Stazione di Vicovaro hanno arrestato un 22enne italiano poiché gravemente indiziato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei Carabinieri

L’indagato, già sottoposto alla misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari per altre cause, si è mostrato insolitamente agitato ai Carabinieri giunti a casa per un normale controllo.

I militari, ritenendo anomalo tale atteggiamento ed avendo fondato motivo di ritenere che il 22enne potesse detenere in casa sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno quindi proceduto ad una perquisizione domiciliare, all’esito della quale hanno rinvenuto, celati all’interno di un armadio e ben confezionati con il sistema del sottovuoto, 700 grammi di hashish diviso in panetti, sostanza che immessa nel mercato dello spaccio avrebbe fruttato quasi 7000 euro.

L’indagato è stato tratto in arresto nella flagranza di reato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

Foto di repertorio