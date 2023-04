Roma, paura per Immobile: brutto incidente stradale per il calciatore della Lazio. Ciro ha avuto un sinistro, andando a sbattere contro un tram. Ancora da appurare l’esatta dinamica dello scontro. Il bomber biancoceleste era in auto assieme alla sua famiglia. Ecco le sue condizioni

Roma, paura per Immobile: brutto incidente stradale per il calciatore della Lazio

Ciro Immobile ha avuto un incidente stradale. La sua auto è finita contro un tram. Nell’incidente sarebbero state coinvolte altre automobili. Ancora da appurare l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono arrivate le forze dell’Ordine e i soccorsi. Sono stati eseguiti i rilievi di rito, che stabiliranno poi quella che è stata la dinamica dell’incidente.

Per quanto riguarda le condizioni di Immobile, il calciatore ha dichiarato di provare solo un dolore al braccio. Sembra dunque che, per fortuna, le sue condizioni, non destino preoccupazioni. L’episodio è avvenuto all’altezza di Ponte Matteotti, a Roma.

Questo il comunicato diffuso dalla società AS Lazio sulle sue condizioni di salute:

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra.

Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma.