ATAC, maltempo: dirigenti e tecnici in metro per limitare indisponibilità dei sistemi di trasporto

In particolare un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, ora regolarmente in funzione, mentre la stazione Subaugusta è ancora chiusa per consentire al personale di asciugare l’ingente quantità di acqua che entra dall’esterno.