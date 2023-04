Latina, addio al piccolo Gabriele di 12 anni: si è dovuto arrendere ad un brutto male

Una brutta notizia ha scosso la comunità di Latina. È morto un bambino di soli 12 anni a causa di una malattia terribile.

Addio al piccolo Gabriele: comunità di Latina sotto choc

Una morte avvenuta per colpa di una leucemia. Notizie del genere non vorremmo mai darle, soprattutto quando si tratta di bambini. È il caso di Gabriele M, deceduto a soli 12 anni dopo aver lottato fino all’ultimo contro un brutto male. Il suo sorriso rimarrà impresso nei cuori dei suoi cari e di tutti quelli che lo conoscevano. Nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile 2023, si svolgeranno i funerali, previsti per le ore 15.30.

Il post di Torneo dei Cantoni Borgo Podgora

Gabriele è un amico del borgo, un bambino al quale vogliono tutti bene, come tanti altri bambini, un bambino speciale però, perchè ha un sorriso speciale, che non è possibile dimenticare e noi non lo faremo mai !! Eri il primo tifoso di papà Massimiliano, grande portiere del Cantone Campo fino a quando è riuscito, poi altri pensieri e altre necessità, ma non avete smesso mai con mamma e papà di venire le sere a vedere le partite del torneo e stare insieme fino a tardi. Da oggi Gabriele è andato oltre, troppo piccola questa dimensione per chi ha un cuore grande come il suo. A noi non resta che ricordare il tuo meraviglioso sorriso e lo faremo come piace a noi, in mezzo al campo insieme a tutte le persone che ti hanno amato. Fai buon viaggio Gabry, sarai sempre il nostro portiere preferito !!!