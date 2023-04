Collatina, brutto incidente: grave Salvatore Zaffiro, ex stella della Nazionale Calcio a 5

Drammatico incidente stradale a Roma, in via Collatina. Vittima del sinistro Salvatore Zaffiro, ex stella del calcio a cinque italiano.

Brutto incidente per Salvatore Zaffiro

Il brutto incidente si è verificato nella giornata di mercoledì pomeriggio, intorno alle 16 e 40. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, in via Collatina, incrocio con viale Palmiro Togliatti, una persona a bordo di una moto (Salvatore Zaffiro, leggenda del Calcio a cinque ed ex capitano dell’Italia campione d’Europa nel 2003) ha avuto un impatto fortissimo con un’auto. Tutto il mondo del futsal gli è vicino: “Forza capitano”

Al momento sono ancora da capire le dinamiche, fatto sta che il 53enne a bordo della moto è stato subito trasportato all’ospedale Policlinico Umberto I di Roma in condizioni piuttosto serie.

Potrebbero seguire aggiornamenti.