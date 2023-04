Il giovane cinese si addormentò indossando le sue cuffie senza fili. Quando si è svegliato intorno alle 03:00 del mattino successivo per andare in bagno, ha notato che mancava una delle cuffie. Nel suo tentativo di localizzare l’auricolare mancante, ha suonato della musica, ma ha scoperto che il suono proveniva dall’interno del suo addome.

L’uomo si è immediatamente recato in ospedale intorno alle 04:00 del mattino e la sua radiografia ha confermato che l’auricolare era effettivamente all’interno del suo addome. Nell’ospedale dove era ricoverato, i medici sono rimasti senza parole quando hanno sentito la musica attraverso lo stomaco del giovane.

Il video di Xiaoyong che filma la voce che esce dal suo stomaco è diventato virale su Internet. I medici, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli hanno somministrato dei farmaci per eliminare le cuffie dallo stomaco e, se in caso negativo di espulsione procederanno con un intervento chirurgico per rimuovere il dispositivo.