TOR BELLA MONACA, IN VIA DELL’ARCHEOLOGIA SMANTELLATE TETTOIE ABUSIVE. FRANCO (PRES MUN VI): “ORA PALAZZO ISTITUZIONI”

“Questa mattina gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme agli agenti del Distretto Polizia di Stato Casilino Nuovo e ai Carabinieri della Compagnia di Frascati, sono stati impegnati nelle operazioni di rimozione delle tettoie abusive sui parcheggi, realizzate per opera dei clan, in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. A presenziare le operazioni anche le Istituzioni, nelle persone del sottoscritto e del Vicepresidente del Municipio VI delle Torri con delega alla Sicurezza, Andrea La Fortuna.

Essendo l’area dei parcheggi competenza del Dipartimento Patrimonio, abbiamo dovuto attendere molti mesi di corrispondenza tra Municipio e Campidoglio, ma alla fine siamo riusciti nel nostro obiettivo: dimostrare che le Istituzioni sono presenti e determinate sul territorio.

Tor Bella Monaca è uno dei territori dove lo Stato ha per anni latitato, delegando alle organizzazioni criminali il controllo delle strade. Queste tettoie, insieme ai relativi cartelli di divieto di sosta, erano un simbolo di controllo, un’operazione di saccheggio del bene pubblico. Già da agosto avevamo fatto le prime richieste di intervento, le cui autorizzazioni sono giunte nella settimana precedente la Pasqua. Per questo, desidero ringraziare la Dirigente del Distretto Polizia di Stato Casilino Nuovo, la Caserma Carabinieri Compagnia Frascati e il Comandante della Polizia Locale Gruppo Le Torri, per la loro professionalità e determinazione.

Ora, però, è il momento di insistere. È un anno che attendiamo risposte dal Campidoglio riguardo al progetto del Municipio che intende realizzare un Palazzo delle Istituzioni in prossimità del ‘ferro di cavallo’ di via dell’Archeologia. È tutto pronto, manca solo il via libera del Sindaco, in attesa da un anno. Il nostro progetto sostituirebbe quello della precedente amministrazione, che prevedeva la realizzazione di un ‘Museo delle Periferie’. L’indirizzo del Municipio è chiaro: combattere l’illegalità anche attraverso la realizzazione di un presidio istituzionale; l’indirizzo del Sindaco qual è? Realizzare un museo là dove già ne esisterebbe uno? Dopo un anno dalla presentazione del progetto del Palazzo delle Istituzioni vorremmo quindi una risposta, possibilmente affermativa. Rimettiamo la periferia al centro delle istituzioni”.