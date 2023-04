Colleferro, avvistata una tenera volpe

Una tenera volpe è stata avvistata a Colleferro. Proprio nella zona limitrofa all’ingresso dell’Avio Centro prove, nella giornata di ieri, 12 aprile 2023, diverse persone hanno segnalato l’animale.

Avvistata una volpe a Colleferro

L’animale è sembrato impaurito quando vedeva avvicinarsi troppo cani e persone, e quando ciò accadeva, era solito rifugiarsi nell’erba alta dietro di lui. Avvistato in maniera poco consueta alla luce del sole, nel pomeriggio di mercoledì in molti si sono fermati per fotografarla.

Infatti, alla fine di Via degli abeti, dietro il cimitero, la volpe è stata vista nell’erba. La zona è quella dove è situata una sbarra, che delimita il sentiero del 3C, e dove vicino c’è l’ingresso al Centro prove Avio. In molti vanno a camminare e correre sia nella parte della strada, sia in quella del sentiero, e rispettosi dell’animale, lo hanno fotografato a distanza.

Di seguito, qualche immagine: