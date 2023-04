Roma, ruba magliette di marca a Via del Corso: arrestato 36enne

Pattuglie del I Gruppo Centro, guidate dal Dott. Stefano Napoli, mentre erano in servizio di controllo del territorio, sono state attratte dalle grida della responsabile di un’attività commerciale di abbigliamento sita in Via del Corso, che ha indicato agli agenti un ladro di alcune magliette di marca, appena uscito dal negozio, con tanto di refurtiva.

L’arresto

Gli operanti hanno subito bloccato l’uomo, che non ha opposto resistenza e lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. Si tratta di un soggetto di origini sud americane di 36 anni, con precedenti penali, che aveva addosso un dispositivo che disattivava il funzionamento della placca anti taccheggio e numerose magliette, nascoste all’interno della giacca.

In queste ore il processo con rito direttissimo, nel corso del quale è stato convalidato l’arrestato da parte dell’Autorità Giudiziaria, che ha vietato dimora nel comune di Roma all’arrestato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio