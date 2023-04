Ikea apre due punti vendita a Roma: si cercano commessi, magazzinieri e tanto altro

Come viene riportato da Lavoro Facile, è stato appena inaugurato l’XS store di Fiumicino (9.000 metri quadri), il primo in Italia e il settimo nel mondo, e Ikea ha rilanciato subito annunciando l’apertura a Roma di due punti vendita come quello già esistente in via Gregorio VII. Si tratta di “plan & order” dove sarà possibile ordinare ed acquistare i prodotti della famosa azienda svedese: le strutture sono di dimensioni ridotte rispetto alle più tradizionali (per esempio, quelle che si trovano all’Anagnina o a Porta di Roma) ma consentono di scegliere gli stessi oggetti e comprarli al momento oppure commissionarli e ritirarli dopo qualche giorno.

Lo scopo – ha spiegato Ivan Gardini, city manager di Ikea a Roma – è quello di “avvicinarci il più possibile alle diverse aree di questa città, che è estesa e complessa, in modo che la gente possa raggiungerci entro 15 minuti”.

I due “plan & order” troveranno sede all’interno di Coin (1.000 metri quadri) in piazza San Giovanni e in viale Regina Margherita (500 metri quadri). L‘apertura è prevista entro l’estate.

In queste nuove strutture ci sarà bisogno di personale ma in numero minore rispetto a quelle classiche.

Comunque, le ricerche, sia per la Capitale che per gli altri centri operanti in Italia (compreso quello di Fiumicino dove ci sono ancora delle posizioni scoperte), riguardano un’ottantina di figure tra addetti area food, addetti vendita, addetti cassa, addetti logistica/magazzino, addetti food & beverage e ristorazione, team leader, manutentori, sales manager, sales team leader, e così via.

Ci si può candidare dal sito: www.ikea.com/it/it/this-is-ikea/work-with-us/.