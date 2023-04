Dimentica un violino del valore di 80.000 euro sul treno

La polizia è ora alla ricerca del prezioso strumento. La musicista l’ha lasciato sul treno il 27 marzo. La donna di 33 anni ha preso quel giorno il treno dalla Bassa Austria a Vienna. È arrivata alla stazione ferroviaria principale come previsto.

Una musicista ha lasciato sul treno un violino estremamente prezioso e i suoi archi di violino del liutaio Gabriel Lemböck. Caccia all’uomo in corso.

E solo il giorno dopo si rese conto di aver dimenticato qualcosa. Esatto: il violino e la custodia del violino. Dopo aver notato la perdita, la donna ha chiamato immediatamente l’azienda ferroviaria austriaca ÖBB per denunciare l’accaduto. Ma invano.

Ecco perché il 3 aprile la musicista si è rivolta alla polizia e ha sporto denuncia. Una particolarità dello strumento perduto è l’iscrizione latina “Gabriel Lemböck fecit secundum Josephi Guarneri Cremonesis originale ex Nicolai Paganini Concertuosa Violina. Viennae Anno 1858. IHS”. I due archetti da violino inclusi nel set, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono un po’ meno preziosi, ma non privi di valore. Per la caccia all’uomo in corso, la polizia ha diffuso alcune immagini.