La Polizia di Roma Capitale sventa l’occupazione di un immobile a Ostia Ponente.

Durante il fine settimana appena trascorso, personale del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale è intervenuto, a seguito dell’attivazione dell’allarme antintrusione, in un appartamento di proprietà dell’Ater, in via Domenico Baffigo, a Ostia Ponente, dove due uomini hanno tentato di forzare la porta d’ingresso con lo scopo di occuparlo.

Entrambi, cittadini di nazionalità italiana di 62 e 50 anni con precedenti penali, muniti di arnesi da scasso, sono stati colti in flagrante dagli agenti, mentre tentavano d’introdursi all’interno dell’appartamento.

I due sono stati identificati e denunciati per tentativo d’ invasione di edificio, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso, reati per i quali dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria.

L’immobile è stato restituito all’Ater, dopo il ripristino della porta d’accesso.