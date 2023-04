Domani, mercoledì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, lungo Via Fanciulla d’Anzio, nel tratto compreso tra Viale Severiano e Via Furio Anziate, per consentire alcune riprese cinematografiche, sarà vietata la sosta dei veicoli su ambo i lati e sarà interdetto, durante le riprese, il transito veicolare, ad eccezione delle urgenze, del trasporto pubblico e dei mezzi della produzione cinematografica.

Anzio, l’ordinanza del Comandante della Polizia Locale

Lo ha stabilito l’Ordinanza del Comandante della Polizia Locale della Città di Anzio, Antonio Arancio, finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale ed al posizionamento della relativa segnaletica lungo Via Fanciulla d’Anzio.

