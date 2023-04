Atto vandalico nella zona di Monte San Giovanni Campano. È stata creata una svastica con dei tappetini di gomma.

Svastica al centro della piazza a Monte San Giovanni Campano

La foto è rimbalzata su tutti i social. Nella giornata di ieri, domenica 9 aprile 2023, a Monte San Giovanni Campano, nella piazza del paese, alcuni vandali hanno pensato di ricreare una svastica enorme con dei tappetini di gomma smontati da un parco adiacente. Sull’evento, che in poco tempo è rimbalzato ovunque, stanno indagando i Carabinieri.

Nel frattempo il Sindaco del paese, Emiliano Cinelli, ha preso le distanze.

Le parole del Sindaco di Monte San Giovanni Campano

Come sindaco di Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spazio giochi dei bambini