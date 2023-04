Ruba una bicicletta e tenta la fuga, arrestato dalla Polizia di Roma Capitale

Ieri, intorno alle 17.30, pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia di Roma Capitale hanno assistito ad una scena che non lasciava spazio ad interpretazioni: un uomo, a bordo di una bicicletta elettrica, con una ruota aggiuntiva al seguito legata alla parte obliqua del telaio, scappava seguito da alcune persone, tra le quali il proprietario delle due ruote.

Il fatto è accaduto in Via Filippo Parlatore, in zona Tor de Schiavi, dove gli agenti si sono messi all’inseguimento del ladro che, all’altezza di via Federico Delpino, è caduto rovinosamente dal mezzo, per poi abbandonarlo e darsi alla fuga. Gli agenti hanno restituito la refurtiva al legittimo proprietario e hanno raggiunto il responsabile del furto, un uomo di 43 anni con precedenti penali, il quale si è dimenato per sottrarsi al fermo e ha opposto resistenza attiva verso gli operanti, causando a uno di questi lesioni tali da doverlo costringere alle cure mediche del caso. Anche grazie all’intervento di un agente fuori servizio è stato possibile trarre in arresto il quarantatreenne e sequestrargli alcuni oggetti trovati addosso, quali cacciaviti, tronchese e un ferro ad L.

Questa mattina il processo con rito direttissimo, con il quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del soggetto, già noto alle forze dell’ordine, per rapina impropria, resistenza, lesioni e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.