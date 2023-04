Le donne che si ritrovano “troppo magre” esaltano i pregi di un farmaco antiallergico che dirottano per ingrassare velocemente e soprattutto “glutei”, una moda pericolosa che sta destando preoccupazione in Francia. E’ il fenomeno che preoccupa la Società Francese di Farmacologia

Sognano un corpo a clessidra: sui social le donne che si ritrovano “troppo magre” esaltano i pregi di un farmaco antiallergico che dirottano per ingrassare velocemente e soprattutto “glutei”, una moda pericolosa che sta destando preoccupazione in Francia. Una prassi che come tante tendenze “negative”, spesso ciclicamente ritornano, anche in questo caso sembra rappresenti una nuova tendenza, come quanto sembra stia accadendo anche quest’anno.

Il veicolo? I social network come Facebook, Instagram, TikTok o Youtube che attraverso la diffusione rapida delle immagini tra una platea indefinita di gente costituiscono un modo per amplificarle, spesso senza controllo e senza alcun freno. E così che si diffondono velocemente immagini di “forme”, cioè glutei e seni voluminosi, come nelle foto che pubblichiamo non perché vengano emulate ma perché costituiscano un monito per coloro che vogliono provare il brivido di quest’esperienza a dir poco pericolosa per la salute per gli effetti collaterali potenzialmente gravi. Un obiettivo che raggiungono attraverso un farmaco da banco a meno di 10 euro a scatola, e che fanno senza nome: Periactin (del laboratorio Teofarma). “Io che non mangiavo più, ho sempre fame, anche a letto mangio”, testimonia uno di loro. “Funziona troppo bene, fa ingrassare subito”. Le foto prima/dopo attestano spettacolari aumenti di peso in poche settimane. Problema: Periactin (che ha come principio attivo la ciproeptadina) non è un integratore alimentare ma un medicinale per le persone con allergie. In un comunicato stampa di fine marzo, la Società Francese di Farmacologia e Terapeutica (SFPT) ha avvertito di questo fenomeno, ritenendo che “il rapporto beneficio/rischio della ciproeptadina dovrebbe essere rivalutato in vista del ritiro della sua autorizzazione all’immissione in commercio o di un minimo della sua inclusione in un elenco di prescrizioni obbligatorie”. La ciproeptadina è un “farmaco molto antico, commercializzato in Francia dagli anni ’60”, che è stato superato da molecole molto più efficienti e non viene più prescritto”, spiega il dottor Laurent Chouchana, responsabile della farmacovigilanza di questa molecola e membro di il SFPT. Fino al 1994 il farmaco era indicato “per la stimolazione dell’appetito in pazienti con diminuzione dell’appetito accompagnata da perdita di peso”, indicazione ritirata a causa in particolare di un rapporto rischi/benefici poco valutato, afferma.

Le molecole che agiscono sul peso sono particolarmente monitorate per il loro potenziale uso improprio, aggiunge il dottor Chouchana, come l’antidiabetico Ozempic, utilizzato a fini dimagranti. I rappresentanti dei farmacisti, affermano di venderlo solo “molto raramente”, ma è disponibile anche online dove il suo acquisto è spesso abbinato ad altri aiuti all’aumento di peso, come i semi di fieno greco. L’Agenzia del farmaco (ANSM) non è in grado di misurare un “aumento delle vendite”, ma sta attualmente effettuando un’analisi della situazione, sulla base della quale valuterà “azioni graduali” per arginare il fenomeno se necessario. Un anno prima, l’ANSM aveva già allertato gli operatori sanitari per “l’uso non conforme e potenzialmente pericoloso della ciproeptadina come oressigeno (probabile aumento dell’appetito) per indurre l’aumento di peso a fini estetici”. Era stata la squadra del dottor Chouchana a tracciare questa tendenza, a sua volta allertata dagli utenti di Internet: “Abbiamo scoperto apprendisti stregoni che facevano incredibili prescrizioni mediche, per assomigliare a la star del reality Kim Kardashian, al limite della pratica illegale della medicina “.

Un tiktokeuse dice: “Mi sono fidato delle ragazze, non sono nemmeno andato dal mio medico, ci ho provato”. L’assunzione di ciproeptadina non è priva di conseguenze: provoca “il più delle volte sonnolenza” ma talvolta anche convulsioni, allucinazioni ed “effetti più gravi come problemi al fegato, al sangue, al cuore, soprattutto se c’è un sovradosaggio, che è il caso in base alle dosi offerto nei video su Internet”, secondo il dottor Chouchana. Nei video online, gli utenti si lamentano di “dormire tutto il tempo” a causa di Periactin o di avere “molto mal di stomaco”. L’abuso di ciproeptadina è apparso in Africa prima dell’avvento dei social network, negli anni 2000. In uno studio scientifico condotto nella Repubblica Democratica del Congo nel 2011, sono stati osservati casi di obesità, in particolare perché le persone sono diventate dipendenti dalla ciproeptadina. Una pratica irresponsabile, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Non bisogna, infatti, essere esperti per sapere che è molto pericolosa per la nostra salute. Se hai bisogno di una spinta in più per aumentare peso, puoi prendere in considerazione l’assunzione di integratori alimentari naturali.