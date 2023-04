Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito una serie di verifiche nei quartieri Monte Mario, Flaminio e Trionfale mirate al contrasto di ogni forma di degrado e di illegalità. Ad esito delle verifiche, due persone sono state arrestate e quattro denunciate a piede libero.

Gli arresti e le denunce

In manette sono finiti un 59enne italiano, a cui è stato notificato un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Napoli, dovendo espiare una pena di 4 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e un 25enne tunisino per resistenza a Pubblico Ufficiale. I Carabinieri lo hanno notato mentre litigava animatamente in strada con la compagna e sono intervenuti per calmarli ma, alla loro vista, l’uomo ha iniziato a colpirli e spintonarli tentando la fuga. E’ stato bloccato dopo un breve inseguimento.

I Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno poi denunciato un 23enne romano trovato alla guida della sua moto in stato di ebbrezza. Nel corso del controllo il giovane ha inveito contro i Carabinieri e si è anche rifiutato di fornire indicazione circa la sua identità.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone, invece, hanno notificato ad un 45enne romano un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dalla Procura di Tivoli, per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Denunciato anche un 39enne romano che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato sorpreso dai militari all’interno di un locale pubblico in orario a lui non consentito.

Un 37enne del Bangladesh è stato sorpreso dal personale addetto alla sicurezza di un supermercato mentre cercava di allontanarsi con 11 bottiglie di superalcoolici asportate da alcuni scaffali ed è stato denunciato dai Carabinieri intervenuti su richiesta giunta al 112.

I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno infine eseguito diversi posti di controllo alla circolazione, nel corso dei quali hanno elevato contravvenzioni al Codice della Strada per oltre 1.500 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.