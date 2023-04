Previsioni meteo 10-11 aprile 2023: che tempo farà a pasquetta in provincia di Roma e di Frosinone?

Temperature ancora lontane dal clima primaverile anche se, secondo gli esperti, la svolta è dietro l’angolo. Come sarà il meteo il giorno di pasquetta nelle province di Roma e Frosinone? Scopriamolo insieme.

Previsioni meteo 10 – 11 aprile 2023 in provincia di Roma

Lunedì: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1738m.

Martedì: cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2653m.

Previsioni meteo 10 – 11 aprile 2023 in provincia di Frosinone

Lunedì: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1614m.

Martedì: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2623m.