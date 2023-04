Supermercati MD cercano personali: posizioni a Frosinone, Roma e Latina

D SpA, il marchio della Buona Spesa, è uno dei più importanti player della grande distribuzione in Italia. L’azienda fondata nel 1994 dal Cav. Patrizio Podini, che tutt’oggi la guida, attualmente vanta 820 punti vendita e più di 8.000 dipendenti, un fatturato di oltre 2,75 miliardi di euro nel 2019.

Nel 2017 MD ha ottenuto il primo posto come azienda della Grande Distribuzione Organizzata dove si lavora meglio nell’indagine TOP Panorama realizzata in collaborazione con Statista. Questo riconoscimento conferma che MD non soltanto è il luogo dove ciascun cliente può trovare il giusto connubio fra qualità e convenienza, ma anche quello dove ogni dipendente si sente parte di una vera e propria squadra. La Buona Spesa, insomma, si declina anche nelle dinamiche di lavoro interne.

Posti di lavoro nel Lazio: ecco i dettagli

Nel Lazio c’è bisogno di addetti vendita (diploma, esperienza anche breve nella mansione, disponibilità ai turni e all’impegno nei giorni festivi) per il punto vendita di FIUMICINO e di vice store manager (diploma, esperienza di almeno 2 anni, disponibilità ai turni e all’impegno nei giorni festivi) per quello di RIGNANO FLAMINIO. Addetti vendita anche a FORMIA, FROSINONE, LATINA e RIETI.

Come fare per candidarsi

Gran parte dei contratti sono a tempo determinato con possibilità di proroghe. Si può inviare il curriculum dal sito: www.mdspa.it/lavora-con-noi, qui cliccare su “Candidati”.