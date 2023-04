Tragico incidente a Casal Bruciato questa notte, 8 aprile 2023, verso le 3:00: morto un ragazzo di soli 22 anni, grave un altro giovane.

Tragico incidente a Casal Bruciato: morto un 22enne

Stando alle prime ricostruzioni, un’auto con a bordo due ragazzi si sarebbe schiantata, per cause ancora da accertare, contro un albero in via Filippo Fiorentini, nel quartiere di Casal Bruciato. Per il 22enne alla guida del veicolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare; trasportato al pronto soccorso in codice rosso anche un 19enne che viaggiava insieme alla vittima.

Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che ora dovranno ricostruire quanto successo.

Foto di repertorio