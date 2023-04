Roma, chiusa la voragine di viale Buozzi: strada riaperta al traffico

È stato riaperto ieri sera viale Bruno Buozzi, nel Municipio II, che collega il quartiere Parioli a Belle Arti. La via, nel tratto terminale verso il quartiere Flaminio. La strada era stata interdetta al traffico nel dicembre scorso, a causa della rottura di una tubazione Acea che aveva provocato una voragine di circa 5 metri quadrati e 4 di profondità. Già dalla prima segnalazione, il Csimu si è attivato per mettere in sicurezza l’area e contestualmente Acea ha iniziato le ispezioni per risolvere il problema, nello specifico una condotta fognaria (pozzetto di salto).

I lavori

Nel corso del lavoro sono emersi una serie di cavi di sottoservizi che hanno richiesto maggior tempo per la riparazione, per non interrompere le forniture agli abitanti del quadrante. Il lavoro è giunto a termine a conclusione dei lavori di riparazione della fognatura da parte di Acea è stato anche ripristinato lo strato di asfalto e la segnaletica.

Sempre a viale Bruno Buozzi, all’angolo con via Flaminia, è stata riparata un’ulteriore voragine sulla quale Acea è intervenuta riparando la rottura delle tubazioni e ripristinando lo stato della strada.

Le dichiarazioni

“Abbiamo riaperto viale Bruno Buozzi. È stato fondamentale il raccordo con tutti i soggetti coinvolti e grazie all’interlocuzione abbiamo risolto un problema complesso. Roma è una città che purtroppo porta il peso dei suoi anni, e i chilometri non solo stradali ma anche di reti che la percorrono sono tanti: tra reti gas, acqua, fognature e reti di raccolta di acque meteoriche stimiamo circa 20mila chilometri. Gli accadimenti improvvisi succedono e per questo motivo con il Sindaco Gualtieri vorremmo creare una Task force per dimezzare i tempi di intervento. Ringrazio il Csimu e tutti i gestori dei pubblici servizi per il lavoro che svolgono”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“Questo intervento è stato più complesso del previsto, la presenza di molti sottoservizi ha infatti implicato un essenziale coordinamento tra gestori. Ringrazio l’assessore Segnalini per aver seguito con determinazione la vicenda. Abbiamo seguito tutte le fasi dei lavori, sapendo dei disagi subiti dai cittadini. Oggi finalmente abbiamo raggiunto il risultato che aspettavamo”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici del Municipio II Paola Rossi.

Gli interventi di Acea

Il primo intervento eseguito da Acea ha riguardato la perimetrazione dell’area con opere provvisionali di cantiere a limitazione della pubblica sicurezza. Successivamente sono stati avviati gli scavi per la individuazione e risoluzione della problematica. A seguito dello scavo sono state rinvenute tre infrastrutture di sottoservizi proprio al di sopra del manufatto rotto della fognatura (cavo alta tensione + rete idrica + cavo telecomunicazioni).

La presenza di tali cavi ha impedito di realizzare nell’immediato una riparazione di ripristino del manufatto fognario rotto. È stato quindi necessario intervenire rispettando tutti i sottoservizi presenti coordinadosi con le società dei pubblici servizi per portare a termine le lavorazioni.

In foto, la voragine prima dei lavori