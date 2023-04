Colleferro, nervoso al controllo: nello slip nascondeva la cocaina

Si comunica che nel tardo pomeriggio di sabato 1 aprile u.s., personale addetto al controllo del territorio traeva in arresto la persona in oggetto perché ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I dettagli

In particolare, personale della ‘Colleferro 1’, mentre percorreva la strada urbana Via Romana Vecchia, procedeva al controllo della persona oggetto, la quale si mostrava sin da subito nervosa.

Attesi i pregiudizi specifici e l’insofferenza al controllo veniva accompagnato in questi Uffici per ulteriori accertamenti. La successiva perquisizione personale, effettuata nel rispetto della dignità umana e con le dovute garanzie previste ex lege, dava esito positivo, in quanto all’interno dello slip celava un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di gr. 5.

Stante quanto sopra veniva eseguita una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire sostanza da taglio ed un bilancino di precisione.

Per tali motivi, C.A., che annovera diversi pregiudizi in banca dati, veniva tratto in arresto, in regime di sottoposizione ai domiciliari, per il reato in oggetto indicato e deferito all’Autorità Giudiziaria di Velletri, che ne disponeva il Giudizio con rito direttissima nella mattinata di lunedì 3 aprile 2023.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.