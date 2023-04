La sequenza ripresa dalle telecamere di sicurezza è impressionante : un uomo esce dalla lavanderia automatica spagnola con i vestiti appena lavati e dopo appena 10 secondi la stessa porta e il locale con gli elettrodomestici annessi, vengono demoliti da una forte esplosione.

Uomo scampa alla morte per pochi secondi

Le fiamme avvolgono il locale e demoliscono la vetrina, l’uomo è salvo per miracolo. Un’esplosione che ha frantumato tutte le vetrine e ha persino strappato la porta d’ingresso dai cardini, causando danni anche alla facciata del palazzo. L’evento si è svolto in Spagna nel quartiere di Mesoiro Vello nella città di La Coruña il 2 aprile. Ma quanto accaduto in Spagna sta facendo discutere il web per il motivo che ha portato all’esplosione: tutta colpa di un accendino.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’esplosione è stata causata dal surriscaldamento di un accendino che era stato lasciato all’interno di una tasca di un paio di pantaloni. Una dimenticanza che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Alla fine più paura che danno visto che nessuno è rimasto ferito. Il video, è diventato subito virale sui social. Il titolare della lavanderia a gettoni, però, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non ha confermato i fatti. Ha detto di essere scontento e di non capire come il video possa essere trapelato e postato sui social network.

Ecco il video:

https://www.itemfix.com/v?t=nkmlrm