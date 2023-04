Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono più di 2.000 le assunzioni previste tra il 2023 e il 2024 che verranno inserite nell’amministrazione del Comune di Roma, e già 1.500 solo nel 2023.

Scopri quali sono i posti di lavoro offerti dal Comune capitolino, quali i nuovi bandi indetti e come candidarti.

Il piano di assunzione

Il piano di assunzione ha il fine di rafforzare uffici e servizi comunali, e sopperire dunque alla carenza di organico, anche in occasione del Giubileo 2025.

Le assunzioni entro il 2023 riguardano:

400 insegnanti di scuola d’infanzia e educatori asilo nido;

349 istruttori amministrativi;

214 assistenti sociali;

150 funzionari amministrativi;

115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR;

60 funzionari economici;

30 psicologi;

30 funzionari servizi educativi;

20 operatori servizi ambientali;

10 funzionari archivio storico;

5 autisti da assumere mediante scorrimento delle graduatorie del Centro per l’Impiego;

1 istruttore servizi informatici e telematici;

26 dirigenti.

Previsto inoltre il reclutamento di altre figure e prossimante anche l’avanzamento di carriera di circa 2.000 dipendenti.

Le assunzioni entro il 2024 invece interesseranno:

800 agenti di polizia locale;

60 funzionari addetti agli aspetti economici e di ragioneria.

Per il 2023 sono circa 1.500 i nuovi dipendenti che entreranno negli uffici comunali, mentre i due bandi in arrivo porteranno all’inserimento di 860 unità, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse nel 2024.

Il reclutamento

Gli ingaggi avverranno grazie anche a nuovi concorsi del Comune di Roma in uscita nelle prossime settimane, in modo che i bandi si possano chiudere entro il 2023, come quelli per vigili urbani o per i 60 funzionari che si occuperanno degli aspetti economici e di ragioneria.

I fondi utilizzati saranno le risorse del Bilancio della Capitale e i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come partecipare ai bandi e alle selezioni

Gli interessati alle posizioni aperte offerte dal Comune di Roma o a partecipare ai concorsi indetti dall’ente basterà consultare periodicamente la sezione “bandi, avvisi e concorsi” del sito del Comune e aspettare la pubblicazione e gli avvisi di selezione.