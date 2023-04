I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un giovane di 27 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Ardea, arrestato un 27enne per droga

I militari, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati rientranti in questa materia.

A seguito di perquisizione domiciliare, lo stesso veniva trovato in possesso di:

• diversi involucri di hashish per un totale di 20 gr.;

• un involucro di marijuana per un peso di 2 gr.;

• numerosi involucri di plastica per il confezionamento dello stupefacente;

• la somma di 3.200 euro in contanti (suddivise in banconote di vario taglio).

Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno sequestrato quanto sopra elencato e proceduto con la denuncia in stato di libertà anche nei confronti dei sei conviventi del giovane, poiché gravemente indiziati del reato di concorso nella detenzione.

L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.