Posti per addetti mensa nelle aziende di Roma e Pomezia

L’addetto/a mensa verrà inserito/a nella mensa aziendale in nostra gestione sita in zona SALARIA- ROMA per lo svolgimento di attività lavorative tipiche della ristorazione collettiva. Nello specifico l’addetto/a mensa si occuperà del servizio di distribuzione pasti in linea self, sgombero vassoi e carrelli, riordino e pulizia dei locali. Nella nostra organizzazione un aspetto imprescindibile del ruolo è l’attenzione al rispetto delle procedure aziendali di igiene degli alimenti e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Desideriamo incontrare candidati che che siano in possesso delle seguenti caratteristiche:

disponibilità a lavoro part-time

attestato alimentaristi in corso di validità

Completano il profilo capacità di lavorare in gruppo, velocità ed attenzione nello svolgimento delle attività.

Offriamo contratto a tempo determinato con orario part-time 15h settimanali dal lunedì al venerdì su turni concentrati nella fascia della pausa pranzo/primo pomeriggio: 12.00 – 16.30.

