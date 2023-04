Le riprese video mostrano il momento in cui una mongolfiera ha preso fuoco ed è caduta a terra, uccidendo una coppia e ferendo gravemente la loro figlia

Una coppia messicana, Jose Nolasco e Viridiana Becerril è stata uccisa e la loro figlia gravemente ferita quando la loro mongolfiera ha preso fuoco ed è precipitato a terra. La loro figlia Regina Itzan è in ospedale con ustioni ed arti rotti, ma dovrebbe sopravvivere. L’incidente che è avvenuto sabato a Città del Messico, è stato filmato e pubblicato sui social media. Le autorità messicane hanno detto che la loro figlia, Regina Itzani, si è rotta un braccio quando è saltata dal cesto infuocato. Nonostante l’arto rotto e le ustioni di secondo grado, Regina dovrebbe sopravvivere. La famiglia, originaria della città di Caujimalpa de Morelos, era impegnata in un tour per le rovine preispaniche di Teotihuacan, una popolare meta turistica del Messico. I resoconti dei social media riportano che il viaggio era un regalo di compleanno organizzato da Regina e suo padre, Jose, per Viridiana.

La polizia messicana, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha detto domenica che stanno ancora indagando su cosa abbia causato l’incendio, anche se i primi report locali hanno indicato che potrebbe essere stato un problema collegato al sistema di stoccaggio del carburante. Di seguito il link del video ripreso da un passante che mostra il cesto inondato di fiamme. Il pallone della mongolfiera si affloscia subito dopo ed il cestino precipita a terra, mentre gli occupanti sembrano cadere o saltare fuori: https://www.itemfix.com/v?t=fbrxfp&jd=1