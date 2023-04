Roma, incendio in un appartamento: Vigili del Fuoco sul posto

Dalle ore 17:20 circa di oggi, 4 aprile 2023, due squadre VVF, due autoscale, un’autobotte e il Carro Teli, stanno intervenendo in Via Michele di Lando, per un incendio appartamento al secondo piano di una palazzina di cinque.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito una rapida estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza dei condomini residenti. È tuttora in corso l’opera di bonifica e di verifica statica.

Il 118 sta verificando le condizioni delle persone interessate dal fumo sviluppatosi. Funzionario di guardia e Capo turno provinciale sul posto.