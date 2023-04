Brutto incidente sulla Flaminia tra una moto e un furgone: morta una persona

Lungo la strada statale 3 “via Flaminia” è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione Roma, in corrispondenza del km 14,500, in località Prima Porta, a seguito di un incidente.

Incidente mortale sulla Flaminia, chiuso il tratto interessato

Il sinistro – per cause in corso di accertamento – ha coinvolto una moto ed un furgone, provocando il decesso di una persona.

Attualmente la circolazione in direzione di Roma è deviata su via della stazione di Montebello.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento ed i rilievi del caso e per consentire la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio