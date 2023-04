D18, aggiornamento sul programma di chiusura dello svincolo di Fiano Romano

Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dello svincolo di Fiano Romano, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 3, alle 6:00 di martedì 4 aprile.

I dettagli

Di conseguenza, in tale notte, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.

Restano confermate, come da programma, le chiusure notturne dello svincolo di Fiano Romano, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti consecutive di martedì 4, mercoledì 5 aprile, con orario 22:00-6:00. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Feronia est”.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castelnuovo di Porto.

Foto di repertorio