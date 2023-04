Colleferro, a Minerva Ambiente la gestione della Discarica di Colle Fagiolara

Di seguito, il comunicato stampa di Minerva Ambiente.

Il comunicato stampa

LazioAmbiente cede definitivamente anche il ramo aziendale Discarica a Minerva Ambiente, che dal primo giugno 2022 aveva avviato una gestione tramite affitto di ramo d’impresa.

Nella giornata di giovedì 30 marzo, presso studio notarile, è stata pertanto sottoscritta la cessione del ramo di impresa Discarica da LazioAmbiente a Minerva che così diviene definitivamente titolare dei rapporti di lavoro con i 10 operai nonché beneficiaria dei fondi del post mortem che, circa 26 milioni di euro, serviranno a pagare i lavori di capping e gestire il sito per i prossimi 30 anni.

Minerva, società dei Comuni di Colleferro, Segni, Labico, Genazzano, Carpineto Romano, Nemi, Gavignano, Gorga e Capranica Prenestina, in pochi mesi ha nel frattempo ottenuto dalla Regione Lazio l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’avvio dei lavori di chiusura della discarica ed è in fase di ultimazione l’iter per l’autorizzazione, sempre da parte della Regione, per il capping definitivo.

Tutto ciò è stato il frutto di un duro lavoro di studio e confronto con tutti gli organi preposti e di governo del Comune di Colleferro e dell’azienda. Si inizia finalmente a percorrere una strada che tanto attendevano i cittadini del territorio: Colle Fagiolara vedrà il suo capping e la messa in sicurezza ambientale del sito!