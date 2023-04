Nettuno, terribile incendio in una villetta: gravissimo un uomo

Oggi, 1° aprile 2023, alle ore 5:30 circa, la S.O. ha inviato la squadra VVF di Anzio (23/A) e quella di Nemi(32/A) a Nettuno, Via Lago Trasimeno, per l’incendio divampato in villetta determinato da un’esplosione avvenuta in una delle stanze dell’unità abitativa.

Nettuno, brutto incendio in una villetta

Durante le operazioni di spegnimento è stata estratta una persona ancora in vita. L’uomo è stato affidato al personale del 118 , he ha poi provveduto al trasportato in ospedale con codice rosso.

In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Sul posto presenti anche i Carabinieri .