Velletri, la presentazione del candidato sindaco Ascanio Cascella

Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 31 marzo, presso la Casa delle Culture e della Musica, la presentazione del candidato Sindaco Ascanio Cascella. Alla conferenza sono intervenuti gli esponenti della coalizione che lo sostengono. Ognuno di loro ha parlato del perché è stato scelto proprio Ascanio Cascella come figura di unione del centrodestra e come futuro sindaco.

Le dichiarazioni:

È intervenuto Salvatore Ladaga per Forza Italia e Patto Popolare: “Trovare un equilibrio è stato facile per sostenere la candidatura di Cascella come sindaco e di Ercoli come vicesindaco. È il momento giusto per dare il nostro contributo”. Per la Lega ha parlato Gianfranco Dalmaso: “Il centrodestra è coeso intorno alla figura di Ascanio come candidato sindaco di Velletri”.

A seguire Paolo Felci ha fatto il suo intervento per Difendere Velletri: “Qui c’è esperienza e arrivare uniti a queste elezioni permetterà di ottenere un risultato importante e un cambio generazionale nel Consiglio Comunale”. Chiara Ercoli, futuro vicesindaco, è intervenuta per Fratelli d’Italia: “Ascanio è la figura di sintesi del centrodestra e l’abbiamo scelto per le sue qualità professionali e umane. Ho fiducia in lui e ho scelto di non candidarmi perché credo profondamente in Ascanio. Ora, rappresentiamo il futuro di questa città”.

A chiudere la conferenza sono proprio le parole del candidato sindaco, Ascanio Cascella: “L’amore che ho verso questa città è stato fondamentale per la scelta di candidarmi. Siamo uniti da un progetto condiviso che porteremo avanti con serietà. Ora parliamo di come migliorare Velletri e io ne sono entusiasta. È proprio questo è il sentimento che voglio infondere alla popolazione: l’entusiasmo. Faremo una campagna elettorale educata e rispettosa perché il nostro obbiettivo è convincere gli elettori che noi siamo i più preparati. Il nostro progetto è forte. Siamo un gruppo coeso, nel quale persone giovani vengono affiancate da quelle più esperte. Tutti quanti insieme, uniti, avremo il coraggio di cambiare”.