Il giocatore del Louvain, Sofian Kiyine, già ex Chievo, Venezia e Salernitana, ha avuto uno spettacolare incidente automobilistico nella città di Flémalle (Belgio), giovedì 30 marzo, atterrando in una palestra dove i bambini si stavano allenando.

Il video diventa virale

Il centrocampista belga, padre marocchino, mamma italiana, può dirsi fortunato per avere riportato solo diverse fratture, ematoma a uno zigomo e colpo di frusta dopo avere urtato una rotatoria a 200 chilometri orari (nella zona il limite è 90). Dopo la violenta collisione, la sua auto ha preso il volo, ha sfondato le vetrate di una palestra ed è finita all’interno, atterrando sul parquet. Situato all’ingresso della città di Flémalle, il palazzetto dello sport è stato trafitto dall’auto del giocatore marocchino. Le prime immagini mostrano danni impressionanti. Arrivato la scorsa estate in Belgio, Sofian Kiyine sarà sicuramente assente per le prossime partite con il Louvain.

Giocando a centrocampo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato decisivo con 2 gol e 2 assist nel campionato belga in questa stagione. Di seguito il link delle immagini catturate da una telecamera di sorveglianza mentre l’auto decolla atterrando in un palazzetto dello sport.

Ecco il video: