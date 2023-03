ADR, società che gestisce gli aeroporti di Roma, ricerca addetti alla sicurezza da inserire presso i varchi dello scalo di Fiumicino per controllo passeggeri, bagagli e merci.

Addetti alla Sicurezza Aeroportuale

Il candidato ideale ha maturato un’esperienza pregressa nel ruolo in contesti pubblici e complessi (aeroporti, centri commerciali, ospedali, etc.). È richiesta una conoscenza della lingua inglese al livello minimo di B1, necessaria a garantire l’interazione alle security gates, nonché la disponibilità a lavorare su turni.

Principali attività e responsabilità:

Controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;

Controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;

Controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi di corriere espresso;

Ogni altro controllo o attività disposti, previe dirette intese, dalle autorità aeroportuali, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubblica potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia.

Conoscenze e competenze:

Conoscenza della lingua inglese minima livello B1;

Orientamento al cliente;

Problem solving;

Team Building;

Possesso della patente B.

I candidati risultati idonei al processo selettivo effettueranno una formazione obbligatoria legata alla certificazione di “Guardia Giurata Particolare”, della durata di 4 settimane.

Offriamo un contratto a tempo determinato, part-time su turni e festivi.

Titolo di studi:

Diploma di scuola media superiore

Sede di Lavoro:

Fiumicino Aeroporto