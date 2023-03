Oggi, 30 marzo 2023, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato a Fara Sabina – frazione di Corese Terra -, in via Borgo Nuovo, la Squadra VVF 5/A di Montelibretti per sedare l’incendio di un appartamento.

All’arrivo del personale dei vigili del fuoco, l’incendio risultava estinto, ma all’interno dei locali è stato rinvenuto il corpo del proprietario ormai senza vita.

Sul posto i carabinieri il 118 e la Squadra dei vigili del fuoco della Polizia Giudiziaria.