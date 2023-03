Tenta di rubare la borsa ad una turista americana: arrestata dalla Polizia di Roma Capitale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale, sono intervenuti in Via delle Muratte a seguito di un tentato furto ad una turista. La ventisettenne americana era seduta presso un bar ristorante quando una donna di 34 anni di nazionalità cubana, le si è avvicinata sottraendole la borsa ed allontanandosi velocemente. E’ stata un dipendente del locale che dopo averla inseguita, ha avvisato gli agenti; la donna è stata immediatamente fermata, posta in stato di arresto ed accompagnata presso gli uffici competenti.

Le pattuglie hanno provveduto poi a restituire la borsa alla statunitense.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

