Anagni, incontro con Zerocalcare e Mattia Tombolini il 6 aprile

Torna Pagine di Periferia, lo spin off di Parole in Azione, la serie di incontri e confronti che cittatrepuntozero porta avanti già da qualche anno. Anche questa volta si svolgerà alle case popolari di Anagni e il titolo sarà “libri per cambiare il mondo”.

Anagni, incontro con Mattia Tombolini e Zerocalcare

A volte bisogna osare – afferma Fernando Fioramonti – e per questo terzo appuntamento di “Pagine di Periferia” avremo come ospiti Mattia Tombolini e Zerocalcare.

Prendendo spunto dal libro di Mattia, “Cambiare il mondo con i libri” l’incredibile storia di Giangiacomo Feltrinelli, avremo l’occasione di parlare di quanto siano utili i libri per creare una coscienza sociale e molto altro. Pagine di periferia è un percorso che stiamo portando avanti e un momento di confronto unico, che ha già visto ospiti tra cui Valentina Petrini, Luciana Castellina, Sandro Bonvissuto e altri, andando nelle periferie di Anagni e cercando di coinvolgere parte della popolazione spesso abbandonata a se stessa e distante dai luoghi della cultura.

Questo genere di eventi, infatti, vogliono essere un contributo a tutta la comunità della città di Anagni, momenti pubblici, gratuiti, indipendenti e liberi da qualsivoglia percorso elettorale, senza rinunciare alla qualità dei contenuti e alla loro radicalità crediamo debbano essere qualcosa di cui tutti e tutte devono poter usufruire liberamente.

Ci sembra importante a ridosso delle elezioni comunali ribadire l’indipendenza di questo percorso culturale.

“Per cambiare il mondo oltre ai libri bisogna fare tante cose, una di queste è guardare oltre le scadenze elettorali” dichiara Mattia Tombolini, della casa editrice Momo “i sindaci, gli assessori e i consiglieri sono qualcosa di passaggio… noi restiamo”.

L’incontro sarà un momento per parlare del senso e dell’importanza del lavoro culturale oggi, del mondo del libro e dei fumetti. Appuntamento quindi giovedì 6 aprile alle 18,00 presso l’ex campo di basket in via Tofe Pistone, 20, l’ingresso è libero ma Zerocalcare non farà disegni o autografi.

Da cittatrepuntozero