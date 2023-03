Proseguono senza soluzione di continuità i controlli da parte della Polizia di Stato nelle strutture ricettive della capitale.

Ecco perché

Una Guest House del quartiere Porta Pia dovrà restare chiusa per 5 giorni in quanto, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, il Questore ne ha disposto la sospensione temporanea della licenza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Da un controllo effettuato dai poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma è emerso che nella struttura c’erano più posti letto di quelli autorizzati; alcuni ospiti non erano stati debitamente registrati e segnalati alla Questura ed infine il dipendente presente all’atto del controllo non aveva nessun contratto di lavoro.

La stessa Divisione, fatti i dovuti riscontri, ha realizzato un’accurata istruttoria al termine della quale il Questore di Roma ha emesso il provvedimento di sospensione.