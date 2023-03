Sora, custodia cautelare in carcere per un 30enne: ecco perché

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora, nel pomeriggio di domenica 26 marzo 2023, ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Cassino su richiesta della locale Procura della Repubblica, ai danni di un trentenne di Sora.

Sora, l’intervento della Polizia di Stato

L’arresto dell’uomo è scaturito dall’aggravamento della pregressa misura cautelare alla quale era sottoposto in virtù dell’operazione di polizia giudiziaria “Ultima Corsa” del settembre dell’anno scorso, il giovane, dopo un periodo in carcere, era stato scarcerato e posto dapprima agli arresti domiciliari e da pochissimo in obbligo di dimora con permanenza notturna in casa, tuttavia, le violazioni poste in essere hanno comportato l’immediato aggravamento della misura cautelare e pertanto l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Cassino.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio