Roma. Nessuna notizia della signora Miryam, 91 anni: l'appello

Non si hanno più notizie della signora Miryam, 91 anni, da ieri sera, 26 marzo 2023: l’appello è stato condiviso da Penelope Lazio Odv.

L’appello

La signora Miryam si è allontanata ieri sera, verso le 22:30, a piedi dalla sua casa in via Sistina. La donna non ha con sé né il cellulare né i documenti. Potrebbe essere in stato confusionale e parlare spagnolo.

La signora è alta 167 cm e di corporatura robusta; ha i capelli lunghi, bianchi e occhi castani.

Aggiornamento delle ore 15:25

La signora è stata rintracciata in centro e sta bene. Presto potrà riabbracciare i propri cari. L’aggiornamento è stato diramato dall’associazione Penelope Lazio ODV.