Choc a Roma, uomo di 54 anni ucciso in casa: indagini in corso

Nuovo omicidio questa notte, 27 marzo 2023, a Roma: un uomo di 54 anni è stato ucciso in casa.

Roma, uomo ucciso in casa: indagini in corso

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un pluripregiudicato di 54 anni è stato ucciso questa notte poco dopo la mezzanotte nel suo appartamento in via dei Pisoni, nella zona di Torpignattara. Il 54enne è stato ucciso con dei colpi d’arma da fuoco: ad avvertire la Polizia sarebbe stato proprio l’uomo, che aveva richiesto aiuto perché ferito. Quando però sono giunti gli agenti, però, l’uomo era già morto. Indagini in corso: potrebbero pertanto seguire aggiornamenti.

