Alle ore 12.00 sulla A1 Milano-Napoli si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione Roma Sud, in direzione Roma, per un mezzo pesante in avaria al km 586 in corsia di marcia e in corrispondenza di un cantiere di lavori correttamente segnalato. Attualmente sul tratto interessato sono in corso lavorazioni che prevedono la chiusura della corsia di emergenza per consentire la realizzazione di nuove barriere fonoassorbenti.

Sul luogo dell’evento, dove il traffico scorre su una sola corsia, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in viaggio verso nord, si consiglia di uscire a Colleferro, proseguire sulla SS6 Casilina e di rientrare in A1 a San Cesareo dopo aver percorso la Diramazione Roma Sud.

AGGIORNAMENTO

Alle ore 13.00 sulla A1 Milano – Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione Roma Sud in direzione Roma sono state completate le operazioni di rimozione del mezzo pesante in avaria al km 586 in corsia di marcia e in corrispondenza di un cantiere di lavori, che prevede la chiusura della corsia di emergenza, per consentire la realizzazione di nuove barriere fonoassorbenti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano code in diminuzione in direzione Roma.

FOTO DI REPERTORIO