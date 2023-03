Una donna ha raccontato di essersi svegliata dal coma senza braccia né gambe dopo essere stata punta da una zanzara durante una vacanza. Tatiana Timon, di Camberwell, nel sud di Londra, ha intrapreso il viaggio dei suoi sogni in Angola come parte di un gruppo di ballerini, ma la sua salute ha iniziato a peggiorare quando è tornata nel Regno Unito. Ha trascorso 10 giorni nella nazione sudafricana prima di tornare a casa e in pochi giorni è diventata estremamente debole. Tatiana, 35 anni, è stata portata d’urgenza in ospedale dove i medici hanno confermato che aveva contratto una forma mortale di malaria.

Ha contratto la malattia dopo essere stata morsa da una zanzara mentre era all’estero nel maggio 2022. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e i medici sono stati costretti a mettere Tatiana in coma farmacologico dopo aver sviluppato la sepsi. “Tutti i miei amici e la mia famiglia erano preoccupati perché il dottore diceva loro che stavo per morire, come se stessi per morire tre volte” ha raccontato alla stampa locale. Per fermare la diffusione dell’avvelenamento del sangue ai suoi organi vitali, i medici hanno deciso di amputare i suoi quattro arti. Tatiana ha aggiunto: “Quando mi sono svegliata dal coma sapevo, ho visto che ero in ospedale, e sapevo che mi era successo qualcosa. “A quel tempo non sapevo quanto fosse brutto, come se sapessi solo che era successo qualcosa.” Tatiana vive da sola per diventare totalmente indipendente e ha braccia e gambe protesiche.

Tatiana sta raccogliendo fondi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nella speranza di acquistare nuove protesi, che sono costosissime. Ha aggiunto: “Una cosa negativa che posso trasformare in una cosa positiva per semplificarmi la vita perché non mi piace stressarmi. “È successo, quindi devo affrontarlo.”

Foto di repertorio