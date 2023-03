Attimo di paura a bordo: un aereo della El Al, la compagnia di bandiera di Israele proveniente da Tel Aviv e diretto a Roma Fiumicino è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Lamarca a Cipro. É successo stamattina 23 marzo.

Atterraggio d’emergenza per un aereo diretto a Roma-Fiumicino

L’allarme era scattato per del fumo nella cabina di pilotaggio. Nel dettaglio il Boeing 737-800 El Al, registrato 4X-EKI, effettuava il volo LY-383 ed era in rotta sul Mediterraneo a circa 210 miglia a ovest di Larnaca (Cipro) quando l’equipaggio ha dichiarato l’emergenza. L’allarme era scattato per del fumo, accompagnato da odore acre, all’interno della cabina di pilotaggio.

Temendo problemi, i piloti hanno chiamato la torre di controllo cipriota, chiedendo la priorità nell’atterraggio. Virata e dirottato su Larnaca per un atterraggio sicuro sulla pista 04 circa 35 minuti dopo la decisione di dirottare. In pista, ad attendere il jet di linea, i mezzi dei vigili del fuoco pronti a un intervento di spegnimento il tempi rapidi. Intervento che non c’è stato: l’atterraggio è stato completato senza inconvenienti.

Incolumi in passeggeri e i componenti dell’equipaggio. Nessun passeggero risulta ferito. Sono in corso i normali controlli di routine. La vicenda non ha avuto alcuna conseguenza sui passeggeri e sull’operatività dell’aeroporto. L’aereo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha lasciato la pista e si è fermato lontano dalla pista per un’ispezione da parte dei servizi di emergenza prima di rullare verso il piazzale.

Foto di repertorio dell’aeroporto di Fiumicino