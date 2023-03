Ieri sera, a partire dalle ore 18.00, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro (101 Nuclei Ispettorato del Lavoro e 5 Nuclei Operativi) unitamente a tutti i Comandi Provinciali Carabinieri dell’Arma territoriale e con il concorso di diverse polizie locali, hanno effettuato un controllo straordinario in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali centri abitati della penisola finalizzato ad individuare forme di sfruttamento lavorativo realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l’esercizio dell’attività di ciclo fattorino (più comunemente conosciuti come “rider”).

Per la parte relativa a Roma:

sono stati controllati 96 ciclofattorini, di cui 81 extracomunitari e accertate 6 cessioni di account. 2 lavoratori sprovvisti del permesso di soggiorno e, pertanto, non impiegabili.

I Controlli sono stati effettuati nelle zone centrali di Roma: San Giovanni, Casal Bertone, quartiere Trieste, Parioli. A Roma i Carabinieri hanno operato in autonomia senza coinvolgere la Polizia locale.

Sono stati impiegati 19 militari del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e 22 dell’Arma territoriale. Sono stati contravvenzionati 3 ciclofattorini che utilizzavano monopattini elettrici.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati

Foto di repertorio