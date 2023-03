Ieri, 24 marzo 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cassino, Dott. Luciano d’Emmanuele, nell’ambito di un più ampio programma di incontri istituzionali presso i presidi dell’Arma dei Carabinieri collocati nella sfera territoriale della propria circoscrizione, ha fatto visita ai Carabinieri della Stazione di San Donato Val di Comino (FR), laddove è stato accolto dal Comandante del reparto, Lgt. c.s. Valerio Di Santo, unitamente ai suoi collaboratori e alla presenza dei suoi diretti superiori, Cap. Domenico Cavallo e Ten. Davide Marcucci, rispettivamente Comandante della Compagnia Carabinieri di Sora e del Nucleo Operativo e Radiomobile.

In tale contesto l’alto Magistrato ha visitato i locali della Caserma, intrattenendosi con i militari del Reparto ed elogiandoli per l’attenta e costante attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, in special modo quelli predatori, nonché dei reati comuni nei confronti delle fasce deboli e di quelli relativi allo smercio di sostanze stupefacenti.

Successivamente il Procuratore d’Emmanuele ha fatto visita anche al complesso architettonico di San Donato Val di Comino, ove è stato accolto dal Sindaco, dott. Enrico Pittiglio

Il Procuratore ha poi visitato il Museo della Shoah e del Novecento, spazio espositivo omaggio alle barbarie della deportazione. Al termine dell’incontro il Procuratore ha rivolto manifestato il ringraziamento ai militari della Stazione per il servizio svolto, l’eccellente collaborazione offerta agli uffici giudiziari, nonché per le attività d’ indagine svolte.