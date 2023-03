I Vigili del Fuoco di Frosinone dalle ore 13.00 circa di oggi, 24 marzo 2023, sono intervenuti in Via Selva Piana in Comune di Ripi per la perdita di Gas GPL da un’autocisterna da 12MC, dovuto ad un guasto meccanico.

Ripi, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto la prima partenza e l’autobotte di Frosinone; il personale intervenuto ha prontamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

Successivamente, con l’ausilio di personale del nucleo regionale nbcr, intervenuto da Roma e Napoli, si è provveduto alle operazioni di bonifica mandando in torcia il prodotto.

Evacuata anche una abitazione. Lunghe le operazioni che attualmente sono ancora in corso. La situazione è sotto controllo ma non è ancora stata riaperta la circolazione veicolare.

