Tragedia tra Colonna e Roma, muore un bimbo di soli 20 giorni

Tragedia a Colonna, alle porte di Roma: un bimbo di soli 20 giorni di nazionalità nigeriana è arrivato morto presso il Policlinico Tor Vergata. Indagini in corso: si sospetta una circoncisione finita male.

Bimbo di soli 20 giorni arriva morto in ospedale: indagini in corso

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un bimbo di appena 20 giorni è arrivato già privo di vita presso l’ospedale di Tor Vergata. La madre, con il neonato in braccio, avrebbe fermato una pattuglia dei Carabinieri per chiedere aiuto. Purtroppo, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Predisposta l’autopsia, indagini in corso: forse il decesso è stato causato da una circoncisione male eseguita.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio