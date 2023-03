Alessandrino, bambino di appena tre anni precipita dal balcone di un palazzo

Dramma a Roma. Un bambino di appena tre anni è precipitato dal balcone di un palazzo.

Cade dal balcone di casa: dramma a Roma

La tragedia si è consumata nella giornata di oggi, venerdì 24 marzo 2023, a Roma in via dei Fiori, zona Alessandrino. Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Città”, un bambino di soli tre anni, per circostanze ancora da chiarire, è caduto dal balcone del secondo piano di un palazzo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, le Forze dell’Ordine. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in pronto soccorso dove sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Ora spetterà alla Polizia indagare e capire cosa sia successo.